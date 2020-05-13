Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:26
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Франции после выхода из изоляции грозит три опасных периода: Макрон сделал предупреждение

5.1т
Читать материал на украинском

Францию после смягчения карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, ждут три опасных периода.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Во время этих периодов есть вероятность возврата к жесткой изоляции, заявил французский президент Эммануэль Макрон на заседании Совета министров. Его слова приводит представитель правительства страны Сибет Ндиай, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Франции после карантина грозит три опасных периода: Макрон сделал предупреждение

По его словам, первая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после долгих выходных во время католического праздника Пятидесятницы.

Второй тревожный период может наступить во время отпускного сезона, когда французы отправятся за границу.

Третьей причиной может стать внезапная деградация эпидемиологической обстановки, однако конкретные даты в данном случае назвать невозможно.

Глава государства подчеркнул, что пока рано провозглашать победу над COVID-19, однако путь выбран правильно. При этом министрам следует быть готовым к необходимости снова ввести жесткий карантин.

По данным на 13 мая, во Франции коронавирусом заразились 178 060 человек, из которых 58 673 вылечились и 27 074 скончались.

Франции после карантина грозит три опасных периода: Макрон сделал предупреждение

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция, которая стала одной из самых пострадавших от COVID-19 стран, с 11 мая начала ослаблять карантинные меры.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Франция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги