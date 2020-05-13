Франции после выхода из изоляции грозит три опасных периода: Макрон сделал предупреждение

Францию после смягчения карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, ждут три опасных периода.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Во время этих периодов есть вероятность возврата к жесткой изоляции, заявил французский президент Эммануэль Макрон на заседании Совета министров. Его слова приводит представитель правительства страны Сибет Ндиай, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал BFMTV.

По его словам, первая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после долгих выходных во время католического праздника Пятидесятницы.

Второй тревожный период может наступить во время отпускного сезона, когда французы отправятся за границу.

Третьей причиной может стать внезапная деградация эпидемиологической обстановки, однако конкретные даты в данном случае назвать невозможно.

Глава государства подчеркнул, что пока рано провозглашать победу над COVID-19, однако путь выбран правильно. При этом министрам следует быть готовым к необходимости снова ввести жесткий карантин.

По данным на 13 мая, во Франции коронавирусом заразились 178 060 человек, из которых 58 673 вылечились и 27 074 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Франция, которая стала одной из самых пострадавших от COVID-19 стран, с 11 мая начала ослаблять карантинные меры.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!