''Совсем идиоты'': российский журналист высмеял провокаторов Путина во Франции

Внешняя политика России нацелена на эскалацию в любой точке мира, и ее участие в разжигании протестов во Франции тоже реально.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский журналист, один из соучредителей Объединенного гражданского фронта, один из лидеров движения "Солидарность" Александр Рыклин, отметив, что причастность спецслужб РФ к митингам "желтых жилетов" должны расследовать французские правоохранительные органы.

"О том, что сказали в США, что там задействованы сотни аккаунтов, которые пытаются расшатать ситуацию, и след этих аккаунтов ведет в Россию, в это я охотно верю. Понятно, что "пригожинская кухня" работает, она же не должна простаивать. У них постоянно меняется повестка, люди там при деле, зарплату получают", – говорит россиянин.

"Что касается развернутого флага "ДНР", это вообще какая-то смешная история, если там действительно есть наши провокаторы, они должны хоть как-то маскироваться, или совсем идиоты, не знаю, очень странно", – отметил он.

На протестах во Франции развернули флаг фейковой "ДНР"

Рыклин уверен, что французские правоохранительные органы расследуют вмешательство в протестные акции провокаторов из какой страны бы они не были, и покажут результаты всему миру.

Вместе с тем, российский журналист не отрицает, что Российской Федерации выгодно встревать в подобного рода конфликты.

"Внешняя политика России сегодня вся нацелена на эскалацию в любой точке мира. Конечно России выгодно вмешиваться, потому что дискредитация западной демократии – это одно из самых главных направлений нашей внешней политики. Конечно мы должны показать, что западный мир рушится, а основы мироздания – это наша суверенная демократия", – отметил он.

Протесты во Франции

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября во Франции начались протесты против повышения цен на топливо. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек.

8 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками. В тот день протестовали свыше 125 тысяч человек, а также десятки человек получили ранения.

Служба безопасности Украины заявила, что Москва причастна к беспорядкам в Париже - вывод был сделан на основе фотографии двух активистов в желтых жилетах с флагом "ДНР".

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти проверяют информацию о том, что Россия может быть причастна к массовым протестным акциям и беспорядкам на фоне демонстраций "желтых жилетов".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.