Евросоюз может ввести новые правила безвиза: что это значит для украинцев

Путешественники из стран, которые получили безвиз с ЕС, смогут проходить проверку еще до прибытия в Евросоюз. Для этого будет использована система авторизации и информации о путешествиях ETIAS.

Нововведение может вступить в силу уже в 2021 году, передает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Парламентарии планируют рассмотреть вопрос в четверг, 5 июля.

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По словам евродепутата от Венгрии Кинги Галь, эта проверка не будет создавать какие-то проблемы для постоянных путешественников.

"Это будет простой процесс, просто онлайн-проверка, которую они смогут пройти перед поездкой в ​​ЕС", - подчеркнула она.

Граждане "безвизовых стран" должны будут заполнять электронную форму перед путешествием. Вопросы будут касаться уголовных дел в прошлом или посещения заявителями зон конфликта.

Так власти будут определять, представляет ли угрозу путешественник до прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.

"Авторизация" будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года. Бесплатной авторизация будет для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.

Как сообщил OBOZREVATEL, украинцы раскрыли правду о поездках в страны ЕС спустя год безвиза.