"Это обман!" Трамп перешел на публике на крик из-за Украины. Видео

Президент США Дональд Трампочень агрессивно отреагировал на вопрос журналиста о его телефонном разговоре с главой Украины.

Об этом сообщает Reuters. Диалог произошел как раз с их корреспондентом. Вопрос был о том, что бы Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал, когда лидер США узнал о деловых связях с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

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Дональд Трамп "УП"

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране", – ответил Трамп.

President Trump lashed out at @Reuters reporter @jeffmason1, who asked him what he wanted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy to do when Trump brought up the business ties to Ukraine of Hunter Biden, son of Joe Biden https://t.co/3aiSLeOfBL pic.twitter.com/AQF3dpkChs — Reuters Top News (@Reuters) 2 октября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оказалось, что во время разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, присутствовал также советник вице-президента США Майка Пенса.

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