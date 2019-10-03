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3 октября • обновлено в 09:43
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"Это обман!" Трамп перешел на публике на крик из-за Украины. Видео

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Президент США Дональд Трампочень агрессивно отреагировал на вопрос журналиста о его телефонном разговоре с главой Украины.

Об этом сообщает Reuters. Диалог произошел как раз с их корреспондентом. Вопрос был о том, что бы Трамп хотел, чтобы Зеленский сделал, когда лидер США узнал о деловых связях с Украиной Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"УП"

"Это целый обман, и вы знаете, кто играет в обман? Такие люди, как вы и другие "фейк ньюз", которые есть у нас в этой стране", – ответил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оказалось, что во время разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, присутствовал также советник вице-президента США Майка Пенса.

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Темы
Встреча Трампа и Зеленского Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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