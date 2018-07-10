Это нужно видеть: Россия расползлась по швам после ЧМ-2018

В российском Нижнем Новгороде сразу после проведения последнего матча чемпионата мира по футболу начала разваливаться дорога.

По данным "Медиазона", ливень размыл дорогу на Волжской набережной, а также часть тротуара напротив ресторанного комплекса "Соляная Биржа". Дорожная насыпь буквально уплыла в реку.

В Нижнем Новгороде размыло дорогу novgorod_52/vk.com

На сайте госзакупок РФ сообщили, что часть набережной была построена по заказу ГКУ "Главное управление автомобильных дорог". На дорожные работы в районе стадиона "Нижний Новгород" потратили около 786 миллионов рублей (около 394 млн гривен. - Ред).

В Нижнем Новгороде размыло дорогу novgorod_52/vk.com

"Наткнулся на большой провал на Звездинке в воскресенье. То есть, только от нас уехали последние иностранные болельщики, как сразу же появилась дыра. Забавное совпадение. Причем буквально за пару дней до начала чемпионата на Звездинке спешно заделывали несколько таких дыр. Кажется, одна была на том же месте", — рассказал местный житель изданию NN.RU.

В Нижнем Новгороде размыло дорогу novgorod_52/vk.com

Также сообщается, что хорватские и аргентинские фанаты фотографировались в глубокой яме в Нижнем Новгороде, когда приезжали на чемпионат. Местные власти быстро устранили дыру в дороге.

Болельщики в яме в Нижнем Новгороде

"У меня ощущение, что усилия, предпринятые перед чемпионатом, нынче начинают выглядеть уже отзвуками былых побед. Мы все гадали, надолго ли хватит нам европейского, зарубежного запала, чтобы жить свободно и красиво. В прежние ямы лезли хорваты и аргентинцы. И ямы ремонтировали. Это был праздник какой-то. Коммунальное шоу. Я думаю, эта яма на Звездинке — как лакмусовая бумажка. Угасающее эхо чемпионата. А ведь так хочется продлить это ощущение упоения и легкости, которое было еще совсем недавно, на шумной, забитой людьми Покровке", – сказал местный житель Антон Фортунатов.

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