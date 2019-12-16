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16 декабря • обновлено в 10:31
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"Это не изменится!" Европа отрезвила Россию принципиальной позицией по Крыму

2.6т
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Страны Европейского Союза не собираются снимать санкции с России до тех пор, пока не прекратится оккупация Крыма.

Об этом в интервью "Известиям" заявил посол ЕС в России Маркус Едерер. По его словам, Евросоюз по-прежнему осуждает аннексию полуострова.

Маркус Едерер

Маркус Едерер

rbk.ru

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"Мы критикуем и продолжаем осуждать незаконную аннексию этих территорий. И это не изменится, равно как и санкции, ограничивающие экономические обмены с Крымским полуостровом", – заявил политик.

По его словам, дополнительный пакет санкций в отношении экономики России также неотъемлемо связан с реализацией Минских соглашений. Их неукоснительное выполнение и сотрудничество с Европой могут привести к снятию этой части санкций, подчеркнул Едерер.

"Ограничительные меры в отношении отдельных секторов экономики России связаны с полной имплементацией Минских соглашений. Примечательно, что Россия призывает к полному выполнению Минских соглашений, к этому же призывает и Евросоюз. Больше действий в этом направлении, в конце концов, и приведут к снятию санкций", – отметил посол ЕС.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил вред от борьбы с санкциями в 2019-2020 годах для бюджета РФ в 1,3 трлн рублей (примерно $20,4 млрд).

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции Европейский Союз
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Да ладно, как минимум когда Украина исчезнет с мировой карты этот вопрос пропадет сам по себе.
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Lux Alex
Lux Alex
Вот так они и жили. Сначала воровали територии по округе а потом жили в изгоях. Московия, хули.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Срать мы хотели на ваши сосанкции, вассалам чубатым указывайте
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