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"Это глупые люди!" Трамп рассорился со своими советниками из-за Путина: что произошло

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Президент США Дональд Трамп назвал "глупыми" своих советников, которые рекомендовали ему не звонить российскому лидеру Владимиру Путину.

Отмечается, что в марте текущего года по инициативе Белого дома состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным, пишет The New York Times. После этого стало известно, что советники лидера США по национальной безопасности рекомендовали ему воздержаться от этого звонка.

Позже эти же люди якобы советовали не поздравлять Путина с победой на президентских выборах.

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При этом Трамп не просто проигнорировал эти рекомендации, он еще и заявил Путину, что эти советники - "это глупые люди, к которым не стоит прислушиваться".

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидается, что Путин и Трамп на предстоящей на встрече обсудят вторжение РФ в Украину, а также вмешательство в американские выборы.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
США
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