Это еще не конец: ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире все еще далека от завершения.

Об этом на брифинге в понедельник, 27 апреля, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

Он выразил обеспокоенность тем, что количество новых случаев заражения продолжает расти в странах Африки, Восточной Европы, Латинской Америки и некоторых азиатских странах.

"Мы по-прежнему настоятельно призываем страны находить, изолировать, тестировать и обрабатывать все случаи и отслеживать каждый контакт, чтобы обеспечить продолжение снижающихся тенденций… Пандемия еще далека от завершения", – сказал Гебреисус.

По его словам, во многих странах статистические данные являются заниженными из-за низкого уровня тестирования населения.

Тедрос Аданом Гебреисус

"The pandemic is far from over. WHO continues to be concerned about the increasing trends in Africa, Eastern Europe, Latin America & some Asian countries.

As in all regions, cases & deaths are underreported in countries in these regions because of low testing capacity"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 27, 2020

Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели уже более 3 миллионов человек во всем мире. Зафиксировано более 200 тысяч летальных случаев. При этом во многих странах Европы ситуация резко улучшилась, там делают первые шаги по смягчению карантина.

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