"Если захочет!" Медведев вдруг заговорил о примирении с Украиной

Украинская власть при желании якобы может восстановить отношения с Россией, которая аннексировала Крым и развязала кровопролитную войну на Донбассе.

О такой возможности после долгого молчания (имеется в виду с момента избрания нового президента в Украине) заговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия 1".

По его словам, нынешние заявления Киева якобы очень противоречивы и нет никаких конкретных действий."Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать", – сказал Медведев.

Дмитрий Медведев Коммерсант

Российский премьер также настаивает на том, что Украина первой разорвала отношения с РФ. Он заверил, что "Киев может использовать любые каналы общения с Москвой".

"Что касается каналов общения, это дело украинской власти – какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы – это недальновидно", – утверждает Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после избрания Зеленского президентом Медведев намекнул на возможную сделку с новым руководством украинского государства. По его словам, уже можно возрождать убитое экономическое взаимодействие.

Напомним, что ранее кум Владимира Путина Виктор Медчедчук озвучивал именно это (налаживание экономических связей – Ред.) в качестве одного из условий, которое выдвинет российский лидер новоизбранному главе украинского государства.

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