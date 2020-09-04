ЕС отказался вводить санкции против Лукашенко – Die Welt

Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко.

Европейский Союз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как пишет Die Welt, за невнесение Лукашенко в санкционный список ЕС выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией.

По данным издания, это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером.

При этом многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на санкциях против Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.

Также ЕС допустил введение санкций против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.

В ответ Лукашенко пригрозил "поставить на место" соседние государства, которые планировали ввести санкции против его страны.

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