ЕС отказался вводить санкции против Лукашенко – Die Welt

Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко.
Европейский Союз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как пишет Die Welt, за невнесение Лукашенко в санкционный список ЕС выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией.
По данным издания, это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером.
При этом многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на санкциях против Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Европейский Союз не признал победу Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси.
Также ЕС допустил введение санкций против Беларуси в связи с жесткими разгонами акций протеста после фальсификации результатов выборов президента.
В ответ Лукашенко пригрозил "поставить на место" соседние государства, которые планировали ввести санкции против его страны.
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