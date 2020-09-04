МоваЯзык

Топ-темы:

ЕС отказался вводить санкции против Лукашенко – Die Welt

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
2,9 т.
Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко.

Европейский Союз не будет вводить санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как пишет Die Welt, за невнесение Лукашенко в санкционный список ЕС выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией.

По данным издания, это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером.

При этом многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на санкциях против Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

БеларусьПротесты в БеларусиЕвропейский Союзсанкции Александр Лукашенко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Мир