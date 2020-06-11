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11 июня • обновлено в 16:29
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ЕС начнет открывать границы для других стран: Украина в список не попала

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Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что 1 июля Европа постепенно будет открывать свои границы для туристов. Еврокомиссия составила список из стран, которые готовы к открытию, Украины среди них нет.

Об этом сообщает издание "Европейская правда". В Еврокомиссии заявили, что кроме эпидемической ситуации при принятии решений об открытии границ для граждан третьих стран следует учитывать принцип взаимности.

"После снятия контроля на внутренних границах стран ЕС мы предлагаем открытый и гибкий подход относительно снятия ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля", – заявила еврокомиссар.

ЕС начнет открывать границы для других стран: Украина в список не попала

ЕС начнет открывать границы для других стран: Украина в список не попала

Отмечается, что границы откроют для граждан тех стран, где эпидситуация такая же, или чуть лучше, чем в самой Европе. В регионе рассчитывают на то, что открытие границ состоится по принципу взаимности.

Среди основных критериев открытия границ:

  • инцидентность на 100 тыс. населения;

  • тенденция развития эпидемии;

  • общая ситуация с реагированием на коронавирус (система тестирования, мониторинга, отслеживания контактов, отчетность, лечение).

Первыми в списке уже есть страны Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия. Решение по Украине будет зависеть от эпидситуации в регионе.

При условии, если ситуция в любой из стран ухудшится, ограничения могут обновить, а туристам из этих регионов запретить въезд, если будет считаться, что они "могут представлять угрозу для общественного здоровья".

Кроме этого, в Еврокомиссии призвали снять пограничный контроль из стран-членов в понедельник, 15 июня, либо сделать это "настолько быстро, как это возможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, полный запрет для въезда туристов из-за пределов Европейского Союза будет отменен 15 июня. Его заменят ограничениями для отдельной страны.

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Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
Европейская Комиссия Европейский Союз
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