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16 декабря • обновлено в 00:50
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Оставит без военных баз: Эрдоган пригрозил США в ответ на санкции из-за России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти могут закрыть для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик, если американская сторона введет против страны санкции.

По его словам, решение о закрытии баз остается за Турцией. Об этом он сказал в телевизионном интервью 15 декабря, передает Haberturk.

"Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", – пригрозил турецкий лидер.

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Отметим, на этих базах в случае необходимости размещаются американские солдаты. Авиационная база Инджирлик в течение десятилетий была стратегическим объектом для сил США и НАТО.

Накануне, 11 декабря, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что может возникнуть вопрос о базах Инджирлик и Куреджик, если США введут санкции против Турции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Эрдоган пригрозил США

Эрдоган пригрозил США

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газопровод "Турецкий поток", который позволит поставлять российский газ в Европу в обход Украины, будет запущен 8 января 2020 года.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Теги
санкции политика НАТО
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Слова не мальчика, но мужа! Не подхалим, и не жополиз.
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