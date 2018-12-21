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Эрдоган отсрочил новый этап войны в Сирии: что произошло

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решил отсрочить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Также он добавил, что это временная отсрочка операции, сообщает Анадолу.

По словам Эрдогана, Турция вынуждена предпринять шаги по стабилизации ситуации в Сирии и не претендует на сирийские земли.

Тайип Эрдоган

Тайип Эрдоган

"Наконец мы услышали от руководства США искренние слова, дающие надежду. Однако из-за плохого опыта в прошлом мы их встречаем с некоторой осторожностью. Решение об операции на востоке от Евфрата принято. Но по итогам разговора с Трампом и после последних событий мы решили отсрочить ее начало", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

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  • Военная операция Турции и ее союзников из сирийских повстанческих группировок в регионе Африн продолжается с 20 января 2018 года.

  • Турецкие власти называют представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря президент Турции заявлял, что Анкара в ближайшие дни начнет военную антитеррористическую операцию в тех районах Сирии, которые расположены к востоку от реки Евфрат.

Позже Трамп заявил о победе над террористами "Исламского государства" в Сирии. Пропаганда Кремля бурно отреагировала на это заявление. Так, в РФ решили, что, таким образом, они якобы выиграли войну в Сирии.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Реджеп Тайип ЭрдоганДональд Трамп
Место
Сирия
Теги
ТурцияРоссияСША
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