Экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заболел коронавирусом.

Берлускони после визита на Сардинию сдал тест на COVID-19, который получил положительный результат, передает La Repubblica.

Личный врач 83-летнего политика Альберто Дзангрилло сообщил, что симптомов у Берлускони нет и он "находится на самоизоляции дома в соответствии с региональными правилами".

Российские СМИ заявили, что глава РФ Владимир Путин "готов помочь своему другу Берлускони". "Если это потребуется, президент даст необходимые указания", – пообещали в Кремле.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Берлускони опубликовал фото с молодой пассией, после чего СМИ заговорили о мести бывшей невесте.

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