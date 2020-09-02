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Экс-премьер Италии Берлускони заразился коронавирусом

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Мир
2,8 т.
Путин и Берлускони

Путин и Берлускони.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заболел коронавирусом.

Берлускони после визита на Сардинию сдал тест на COVID-19, который получил положительный результат, передает La Repubblica.

Личный врач 83-летнего политика Альберто Дзангрилло сообщил, что симптомов у Берлускони нет и он "находится на самоизоляции дома в соответствии с региональными правилами".

Российские СМИ заявили, что глава РФ Владимир Путин "готов помочь своему другу Берлускони". "Если это потребуется, президент даст необходимые указания", – пообещали в Кремле.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Берлускони опубликовал фото с молодой пассией, после чего СМИ заговорили о мести бывшей невесте.

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ИталияКоронавирусВладимир ПутинСильвио Берлускони
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