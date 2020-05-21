Эффективны ли хендмейд-маски: шотландские ученые сделали поразительные выводы

Изготовленные в домашних условиях маски способны заблокировать около 90% бактерий, исходящих от человека.

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Как сообщает DailyMail, исследователи из Университета Эдинбурга проверили семь типов средств защиты лица и установили, что маски, изготовленные в домашних условиях, способны устранить примерно 90% исходящих бактерий.

Доктор Фелисити Мехендейл отметила, что результаты обнадеживают.

"Это говорит о том, что некоторые маски ручного изготовления могут помочь предотвратить заражение людей", – сказал Мехендейл.

Тем не менее, как обычные медицинские, так и "домашние" маски все же пропускают около 10% бактерий по бокам во время выдоха. Особенно это касается случаев, когда человек кашляет или даже просто тяжело дышит.

Доктор Мехендейл посоветовала не поворачивать голову во время кашля, чтобы не образовывались зазоры и стараться в это время отходить от людей.

"Вам нужно дважды подумать, прежде чем поворачивать голову, если вы кашляете во время ношения маски. Также будьте осторожны, если вы стоите позади или рядом с кем-то в маске", – предупредила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, люди с респираторными заболеваниями, которые приводят к проблемам с дыханием – к примеру, астмой, – могут не носить защитные маски, повязки или респираторы, если им очень трудно дышать в них.

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