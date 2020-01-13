"Я горжусь им": сбежавшая из России журналистка вышла замуж за ученого-расчленителя

Оппозиционная журналистка Дженни Курпен, которая сбежала из России, вышла замуж за изобретателя Петера Мадсена из Дании, приговоренного к пожизненному сроку за убийство корреспондентки Ким Валль.

Об этом пишет Русская служба BBC. Девушка, которая покинула РФ из-за преследований власти, с 2018 года активно общалась с убийцей и призывала СМИ быть снисходительнее к нему. А уже 19 декабря 2019 года возлюбленные объявили о женитьбе, что вызвало ажиотаж.

Многие восприняли брак как показательный шаг со стороны Курпен, однако она заявила, что "это не акция" и подтвердила подлинность их отношений.

Дженни Курпен вышла замуж за расчленителя Мадсена

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На критику в сети журналистка отреагировала откровенным постом. "Я горжусь им и всеми 49 годами его жизни, кроме одного дня, который был и навсегда останется трагедией. Мой муж совершил ужасное преступление и наказан за это. Однако то, что я знаю его, дает мне эксклюзивное право сказать, что мне повезло быть с самым красивым, умным, талантливым, преданным и сочувствующим человеком в мире. Мой муж – одна из двух жертв своего преступления", – написала Курпен.

Напомним, датский изобретатель Мадсен был изобличен в жестоком убийстве Валль на собственной подводной лодке. Его приговорили к пожизненному заключению. Как выяснилось, мужчина расчленил тело Валль и пытался выдать убийство за несчастный случай.

Останки было найдено в море 21 августа 2017 года – спустя 11 дней после того, как девушка брала у изобретателя интервью по поводу его самодельной субмарины

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина отказала предоставить убежище Курпен и ее экс-возлюбленному, активисту "Другой России" Алексею Девяткину.

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