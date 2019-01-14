Друг Путина ушел в отставку: найден московский след в событиях вокруг Македонии

Соглашение об изменении конституционного названия Македония привело к отставке самого пророссийского из министров нынешнего правительства Греции – главы оборонного ведомства Панноса Камменоса.

На этот момент в международной политике обратил внимание украинский журналист Виталий Портников в своем Telegram. "Договор, подписанный греческим и македонским премьерами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым вообще творит чудеса. Это соглашение уже поссорило Россию с Македонией и маргинализировало пророссийские силы в этой стране", – подчеркнул он.

По его словам, это же соглашение поссорило Россию с Грецией и разоблачило шпионскую сеть Москвы в этой стране.

"Корреспондент"

"Оно поссорило Россию с Элладской православной церковью, на иерархов которой Москва решила повлиять ради борьбы церкви с соглашением. А теперь оно привело к расставанию Ципраса и Камменоса. И это еще не конец", – спрогнозировал Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, македонский парламент окончательно принял конституционные изменения о переименовании страны на Северную Македонию. Переименование государства стало реализацией соглашения с Грецией, которое подписывалось с целью открыть Македонии путь к вступлению в ЕС и НАТО.

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