Дорогие авиабилеты и нефть: на Ближнем Востоке назвали опасность "закрытия" неба над Ираном

Закрытие воздушного пространства для авиасообщения над Ираном и Ираком в результате катастрофы самолета Boeing 737 в Тегеране (Иран) может привести к огромным убыткам авиакомпаний, осуществляющих перевозки в этом регионе.

Еще одним негативным последствием такого решения может быть существенное удорожание авиабилетов и повышение мировой цены на нефть. Об этом говорится на официальной странице ливийского авиационного сообщества Fly Cyrenaica, передает OBOZREVATEL.

В частности, авиакомпания Qatar Airways может потерять порядка 65% своих доходов. Причина состоит в том, что из-за отсутствия дипломатических отношений между Катаром, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом в результате Катарского дипломатического кризиса, самолеты Qatar Airways не имеют права заходить в воздушное пространство этих государств.

Qatar Airways

Как писал OBOZREVATEL:

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

МАУ опубликовала полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время аварии в Иране. Среди погибших пассажиров были две украинки.

По мнению российского авиационного эксперта Вадима Лукашевича, трагедии можно было бы избежать, если бы небо над Ираном было закрыто. Он подчеркнул, что катастрофа произошла в "самой горячей на сегодня точке планеты".

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