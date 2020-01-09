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9 января • обновлено в 17:47
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Дорогие авиабилеты и нефть: на Ближнем Востоке назвали опасность "закрытия" неба над Ираном

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Закрытие воздушного пространства для авиасообщения над Ираном и Ираком в результате катастрофы самолета Boeing 737 в Тегеране (Иран) может привести к огромным убыткам авиакомпаний, осуществляющих перевозки в этом регионе.

Еще одним негативным последствием такого решения может быть существенное удорожание авиабилетов и повышение мировой цены на нефть. Об этом говорится на официальной странице ливийского авиационного сообщества Fly Cyrenaica, передает OBOZREVATEL.

В частности, авиакомпания Qatar Airways может потерять порядка 65% своих доходов. Причина состоит в том, что из-за отсутствия дипломатических отношений между Катаром, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом в результате Катарского дипломатического кризиса, самолеты Qatar Airways не имеют права заходить в воздушное пространство этих государств.

Qatar Airways

Qatar Airways

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Катастрофа Boeing 737 в Иране: появились новые данные о движении украинского самолета

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Мировые цены на нефть
Место
Иран
Теги
Авиакатастрофа авиабилеты
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