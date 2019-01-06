Деньгами не брал: Варфоломей рассказал о ''взятке'' от Порошенко

Вселенский Патриарх Варфоломей вновь пошутил над Кремлем в ответ на обвинения в получении взятки за предоставление Томоса для Православной церкви Украины.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на блог "Свет Фанара", глава Константинопольской церкви рассказал, что президент Украины Петр Порошенко привез с собой шоколад.
"Вселенский патриарх сказал, что президент Порошенко снова принес шоколад и надеется, что на этот раз убедит всех, что деньги не были даны, как злонамеренно говорили некоторые", – сказано в сообщении.
Напомним, что Варфоломей про шоколад уже говорил в декабре. Он тогда отметил, что Порошенко из-за большой радости по поводу создания единой церкви отправил в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики.
Петр Порошенко, патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний
Пресс-служба президента Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
Патриарх Варфоломей 5 января подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
В УПЦ МП обвинили Константинополь в нарушении канонических церковных правил при подписании документа.
6 января текст-оригинал Томоса о предоставлении автокефалии вручили Предстоятелю Православной церкви Украины Митрополиту Киевскому Епифанию.
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