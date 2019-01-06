МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Деньгами не брал: Варфоломей рассказал о ''взятке'' от Порошенко

816Читать материал на украинском

Вселенский Патриарх Варфоломей вновь пошутил над Кремлем в ответ на обвинения в получении взятки за предоставление Томоса для Православной церкви Украины.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на блог "Свет Фанара", глава Константинопольской церкви рассказал, что президент Украины Петр Порошенко привез с собой шоколад.

"Вселенский патриарх сказал, что президент Порошенко снова принес шоколад и надеется, что на этот раз убедит всех, что деньги не были даны, как злонамеренно говорили некоторые", – сказано в сообщении.

Новости
''Не признает поместная церковь'': в УПЦ МП сделали скандальное заявление из-за Томоса

Напомним, что Варфоломей про шоколад уже говорил в декабре. Он тогда отметил, что Порошенко из-за большой радости по поводу создания единой церкви отправил в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики.

Петр Порошенко, патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний

Петр Порошенко, патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний

Пресс-служба президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ВарфоломейПетр Порошенко
Место
ТурцияСтамбул
Тег
Томос
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Он сколько хочет шуть может над Кремлём, особенно над другими поместными церквями, которые эту авантюру не признали
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги