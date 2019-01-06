Деньгами не брал: Варфоломей рассказал о ''взятке'' от Порошенко

Вселенский Патриарх Варфоломей вновь пошутил над Кремлем в ответ на обвинения в получении взятки за предоставление Томоса для Православной церкви Украины.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на блог "Свет Фанара", глава Константинопольской церкви рассказал, что президент Украины Петр Порошенко привез с собой шоколад.

"Вселенский патриарх сказал, что президент Порошенко снова принес шоколад и надеется, что на этот раз убедит всех, что деньги не были даны, как злонамеренно говорили некоторые", – сказано в сообщении.

Напомним, что Варфоломей про шоколад уже говорил в декабре. Он тогда отметил, что Порошенко из-за большой радости по поводу создания единой церкви отправил в Константинополь конфеты и шоколад со своей фабрики.

Петр Порошенко, патриарх Варфоломей, митрополит Епифаний Пресс-служба президента Украины

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