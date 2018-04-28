После очередного самоназначения на должность "дедушки Путина", Владимир Владимирович не стал откладывать на завтра то, что можно наложить сегодня и он таки наложил. По большому счету, для россиян он действительно является находкой и настоящим воплощением их "мечт". Ведь им же хотелось матерого совка, чтобы на первое и девятое мая, а также – на седьмое ноября, можно было в едином порыве выйти на красную площадь в Москве или на любую площадь имени Ленина в любом городе или селе, чтобы с радостью затянут песню:

"Знамена ввысь! В шеренгах плотно слитых,

СА идут, спокойны и тверды…"

Хотя эту песню пели на других демонстрациях и в другой стране, где пролетариат строил свой социализм, националистический, но сейчас эта песня больше нигде не может исполняться с большим основанием, чем в РФ. В общем, им хотелось этого единения и обязательно – величия. Все это Адольф Владимирович им дает с таким усердием, что просто удивительно, как в этом неказистом старике находится столько энергии.

Причем, женщины его обходят стороной и казалось бы, энергии там уже давно нет и как издревле говорят: "Бобик сдох", но нет – батарейки еще не до конца разрядились. Да, гимнастка убежала, жена – тоже, мозги уже дают сбои, как с немецким языком или помойными, урогенитальными анекдотами, которые дедушка любит подрассказать на международных мероприятиях, но совок он ваяет ускоренными темпами.

Всем известно, что основным свойством совка является его максимальная закрытость от внешнего мира. Не зря существовало выражение "Железный занавес", характеризующее автономию от внешнего мира и здравого смысла, как основной его внешний признак. Оно и понятно, если вы уже решили "петь хором" и чеканить шаг, то делайте это без оглядки и возможности смыться. То есть, сначала надо огородить пространство, чтобы из него не вытекала жижа красного, коричневого или красно-коричневого цвета, а потом уже можно браться за повышения ее эталонного однообразия.

Лица, заставшие совок тех времен, когда в магазинах, кроме продавцов и прилавков, можно было обнаружить некие товары, могли убедиться в том педантичном однообразии одежды и обуви, которое указывало на единство вкусов населения. По крайней мере, руководство совка свято верило в то, что публика любит пальто одного фасона и одного цвета. То же самое с обувью, штанами и пиджаками.

Сейчас это трудно представить, но если бы кто-то смог перенестись в город Харцызск, Донецкой области 1975 года и зайти в универмаг, находящийся на площади имени Ленина, то обнаружил бы в промтоварном отделе ряды вешалок, на которых висят одинаковые мужские пальто темно серого цвета или брюки, очень странного покроя, все из одного материала и одного фасона. Причем, найти живого человека, которому это пришлось бы впору, было невозможно по определению. Но было решено, что именно такие изделия население обязано любить до потери сознательности. Понятно, что выбора не было и люди таки покупали этот ужас, а потом – несли к "модистке", которая пыталась все это перешить. Но и на этом все не заканчивалось. Если удалось все ушить под свою фигуру и потом – попасть под дождь, то одежда выкидывала такие фокусы, что любой цирковой маг получил бы инфаркт. Что происходило с обувью, попавшей по дождь – отдельная, большая тема. Но тут важно главное, это происходило у всех равномерно и потому – без всяких размышлений о несправедливости. Это воспринималось как неизбежное, как день и ночь, как Леонид Ильич в телевизоре, как "Слава КПСС" на любом высоком здании.

И вот примерно туда желает прорваться население РФ и "нахмуренное" совком население стран, которых угораздило жить в том усопшем лепрозории. Так вот, любимый россиянами дедушка Путин, после переизбрания, решил таки выполнить просьбы трудящихся. Ликвидация интернета идет ударными, стахановскими темпами. При этом, никто не считается с затратами. Говорят, что за неделю блокировки иностранных айпи, РФ уже потеряла более двух миллиардов долларов и каждый день приносит новые убытки.

Уже вышел закон о том, что в каждой камере, вернее – селе, теперь будет староста или в народе – смотрящий, а государство уже формирует новую структуру, о которой не могли мечтать совки при жизни товарища Сталина. По примеру кредитной истории банков, начали формироваться базы данных на каждого жителя РФ. В этот файл будет стекаться вся информация о субъекте, включая то, где и когда его фиксировали камеры наблюдения.

Такие вещи практикуются при наличии ордера, подписанного судьей или прокуратурой для слежки за преступником, но это – не в РФ. Там не нужен ордер, ибо давно известно, что "народишко там (в РФ) подлый и веры в него нет". С другой стороны, эти данные помогут привести каждого россиянина к общему знаменателю, одинаковым штанам и пальто – самым кратким путем. Ну и, конечно же, будет обилие парадов и демонстраций на закуску. В общем, россияне долго молились, чтобы бородатый дедушка на небе вразумил их лысого дедушку на Кабаевой, как все правильно сделать и молитвы их дошли до адресата. Теперь они заживут именно так, как того хотели, с чем их можно поздравлять прямо сейчас.