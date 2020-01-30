Давил на Зеленского? У Трампа удивили заявлением по импичменту из-за Украины

Защита президента США Дональда Трампа изменила стратегию в судебном процессе: давление на Украину посредством задержки помощи косвенно признали, однако заявили, что это якобы не является поводом для импичмента.

Громкие заявления прозвучали в среду, 29 января, в Сенате, после попыток демократов вызвать новых свидетелей, сообщает АР.

Суть заключается в том, что Трамп считает свое переизбрание общественным благом для страны – поэтому все, что он делает для победы на выборах, отвечает национальным интересам.

Дершовиц оправдал возможное давление Трампа на Украину АР

Так, в ходе суда один из защитников президента, профессор и адвокат Алан Дершовиц заявил, что каждый политик связывает свои интересы с обществом. "Выборы проходят в интересах общества. И даже если президент делает определенные вещи, которые, по его мнению, помогут ему избраться в интересах общества, это не может быть чем-то вроде quid pro quo (услугой за услугу – Ред.), что ведет к импичменту", – заверил он.

"Вот почему так опасно пытаться провести психоанализ президента", – добавил он.

Отмечается, что республиканцы, похоже, сосредоточены на том, чтобы довести процесс импичмента до оправдательного приговора – и сделать это в течение нескольких следующих дней.

У Трампа удивили заявлением по импичменту

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Трампа столкнулись с новой проблемой: его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон обнародовал мемуары, в которых признал, что знал о желании Трампа заморозить помощь Украине.

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