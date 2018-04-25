Россия кардинально изменится – оппозиционер

Почему Россия, страна, считающая себя чуть ли не мировым лидером, избрала агрессивную риторику в общении со всем остальным миром? Почему такая риторика нравится рядовым гражданам РФ? Как стало возможным, что люди, в большинстве своем хорошо относящиеся к Украине, слепо верят в несусветную ложь, распространяемую пропагандистами о нашей стране?

Готова ли Россия к Майдану? И, наконец, готова ли российская оппозиция возглавить его?

На эти вопросы "Обозревателя" ответил член постоянного комитета Форума свободной России, лидер Русского европейского движения Даниил Константинов.

- Сегодняшняя риторика Кремля носит откровенно агрессивный, конфронтационный характер. На ваш взгляд, как стало возможным, что страна, считающаяся себя одной из величайших стран мира, позволяет себе подобные слова и действия?

- Внешняя политика России подчинена политике внутренней. А главная задача внутренней политики – удержать власть и собственность в руках тех, кто управляет Россией. Именно так: власть и собственность, поскольку в России одно зависит от другого. Когда я говорю "собственность", я подразумеваю крупнейшие ее куски, доставшиеся небольшому кругу лиц - друзьям прошлого и нынешнего президентов России. Именно их интересы и защищает вся российская государственная машина.

Даниил Константинов Радио Свобода

Нельзя забывать и о том, что от наличия власти в России зависят порою и жизнь и свобода. Упустив из рук власть, можно вскоре потерять и все остальное. Поэтому задача сохранения власти в авторитарных режимах постепенно трансформируется в задачу физического выживания лидера.

В Кремле сидят не дураки. Они все это прекрасно понимают и строят свою политику, исходя из этих посылок. Поскольку власть в России на длительном отрезке времени можно сохранить только авторитарным путем, значит, надо формировать авторитаризм. А раз авторитаризм вступает в противоречие с магистральной линией развития человечества, подразумевающей развитие демократии, парламентаризм, сменяемость власти, плюрализм, защиту прав человека, то, следовательно, надо идти против этой тенденции. Отсюда – неизбежный мировоззренческий конфликт с Западом как выразителем этой магистральной линии. Так, задача сохранения власти внутри страны приводит к глобальному конфликту.

Агрессивная риторика – только один из элементов этого глобального конфликта. Она нужна для того, чтобы разогревать массы внутри России, нагнетать военную истерию, формировать у людей психологию "осажденной крепости" – небезуспешно, надо сказать.

- А что же происходит с россиянами? Почему они так просто ведутся на изыски пропаганды? Почему они верят откровенным фэйкам? Неужели россияне в основной своей массе стали глупее?

- Нет, никто не стал ни глупее, ни умнее. Дело в том, что эту ситуацию нельзя рассматривать в отрыве от ее истории. Нельзя посмотреть на нее одномоментно, как на фотографию, и спросить: почему сейчас так?

А сейчас так, потому, что многие годы существует очень сильная авторитарная власть, де-факто являющаяся настоящей полноценной диктатурой, которая подавляет любое серьезное сопротивление.

Радио Свобода

Уже много лет большинство самых крупных средств массовой информации находится в полной зависимости от Кремля. Ведется постоянная пропаганда, день за днем, по всем каналам связи. Даже крупные либеральные СМИ, так или иначе, вынуждены оглядываться на позицию Кремля и корректировать свои высказывания. Это, безусловно, отражается на настроениях людей. Они в прямом смысле зомбированы.

Свободная политическая деятельность тоже отсутствует – очень давно. Нет ни независимых политических партий, ни свободных, конкурентных выборов. И даже политические манифестации проходят редко и по согласованию с властями – никто даже не пытается всерьез оспорить этот порядок.

Отсутствуют эффективные и легальные механизмы для протеста или просто для выражения своего мнения.

Все это уже стало нормой. Вошло в привычку. Люди все больше свыкаются с такой ситуацией.

Даниил Константинов Новая газета

Я уверяю вас: дело не в россиянах. Если взять любую территорию, любой кусок земли и установить там такой режим, вы получите на выходе похожий результат.

Здесь нет никакой особой покорности.

- Я понимаю, что Украина – не Россия, но я не могу не привести пример украинского Майдана. Когда был избран Янукович, все думали: это надолго. Но последующие события показали, что это не надолго, и что панацея есть. Вы считаете, что в российском обществе подобные процессы невозможны?

- Я считаю, что вы путаете совершенно разные вещи. Начало правления Януковича, слабого президента, и кульминация правления сильного и жесткого Путина – это, как говорил Черномырдин, "две большие разницы".

При всем уважении к украинцам, поверьте мне: если бы вы попытались все это сделать, перенесясь в Россию, в Москве – ничего бы не получилось. Майдан был бы жесточайшим образом разогнан или расстрелян. Скорее всего, ему даже не дали бы собраться. Нужно делать поправку на особенности режима.

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- Вам не кажется, что в данном случае главный вопрос – в количестве желающих идти на Майдан. Количество силовиков не бесконечно. Если выходит несколько миллионов человек, никакие 400 тысяч силовиков (Нацгвардия России насчитывает порядка 400 тысяч человек. – Ред.) не в состоянии их остановить.

- Это фантастическая картина. Даже в самые яркие политические моменты и в России, и в Украине миллионы людей на улицы не выходили. Выходили сотни тысяч, 300 тысяч, полмиллиона. Такого на практике не бывает.

- Да, но с другой стороны, 400 тысяч силовиков в одном месте в одно время мы тоже пока не наблюдали.

- Вы со мной спорите, а зря. Не дай Бог вам проверить мои выкладки на практике. Это другой, более жесткий режим.

Кроме того, для Майдана должны созреть условия, а в России этим условиям даже не дают начать созревать. Когда Янукович только пришел к власти, у него было совсем немного времени на то, чтобы установить диктатуру. Он не успел развернуться. К тому моменту в Украине были сложившиеся политические партии – независимые, оппозиционные, мощные, пользующиеся поддержкой. Общественные организации и движения, волонтерские проекты, различные центры силы – например, финансово-промышленные группы. Оппозиционные СМИ. В России все это давно задушено, еще на старте.

Действовать на улице без поддержки каких-либо партий, общественных организаций и СМИ - очень сложно. Если вы проанализируете ситуацию, вы поймете это. Что, конечно, никоим образом не отменяет мужества украинцев.

Altyn-orda.kz

- Итак, вы хотите сказать, что в российском обществе имеется понимание того, что происходит, возможно, даже есть желание что-то изменить, но есть также и осознание, что изменить ничего невозможно, и именно поэтому люди бездействуют?

- Здесь много факторов. Да, есть слой людей, которые очень недовольны происходящим. Этот слой не такой уж маленький – порядка 15-20% населения России, в основном образованные, умные, активные городские жители. Это очень большое число, которое выражается миллионами, и они действительно способны на многое.

Но, как я уже говорил, около 20 лет существует жесткая авторитарная система, которая диктует свои законы. Отсутствуют сами механизмы для канализации протестных настроений во что-то серьезное. Нет ни настоящих партий, ни настоящих выборов, ни настоящих профсоюзов, ни влиятельных оппозиционных СМИ.

Присутствует и банальный страх. Репрессивная машина набирает обороты. Все больше людей сажают по политическим статьям – за экстремизм, например, под которым уже понимается любая жесткая критика режима. Сесть в тюрьму уже можно за обычный репост или лайк "экстремистского материала" в сети. И люди реально попадают за это в тюрьму. А если повода нет, то уголовные дела просто фабрикуются.

Есть и третий фактор. Он заключается в том, что люди не уверены в том, что перемены в России приведут к лучшему. Я такую позицию слышал неоднократно: люди вспоминали 1990-е годы и говорили, что при всей неприязни к путинскому режиму они не уверены, что его крушение приведет к улучшению жизни.

Все эти три фактора в совокупности приводят к пассивности. Страна как будто подморожена гигантским рефрижератором, и растопить ее не так-то просто.

- Вы уже упомянули о том, с какими трудностями сталкивается российская оппозиция. Мы знаем о Форуме свободной России. Какие цели он ставит перед собой? И не только Форум, но и вся российская передовая интеллигенция?

- Если говорить о Форуме свободной России, то его цель сформулирована в самом названии: это построение свободной России. Если говорить более широко о демократической оппозиции, то цель тоже ясна. Ее можно определить одним веским словом: демократизация.

Мы все понимаем, что нам необходимо ликвидировать правящий режим, демонтировать его либо заставить его пойти на значительные уступки и провести в стране демократизацию по всем направлениям. Это и есть задача номер один.

- Есть ли у вас инструменты для этого?

- У нас есть люди, которые нас поддерживают, но которые пока, в силу обстоятельств, не могут сорганизоваться и объединиться. Но я думаю, что со временем, при нашей с вами жизни, в течение ближайших лет это произойдет. И Россия поменяется самым серьезным образом.