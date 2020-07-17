COVID-19 заразились около 14 млн человек: статистика на 17 июля. Постоянно обновляется

Коронавирус в Украине и мире.

По состоянию на пятницу, 17 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 14 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 248 914 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 73 тыс., Бразилии – 43 тыс., а также Индии – 35 тыс.

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Коронавирусом в мире заразились около 14 млн человек. Worldometers.info

Статистика заболеваемости в мире Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразилось 56 455 человек. Умерли 1 445 пациентов, выздоровели – 28 931.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,6 млн), Бразилия (более 2 млн) и Индия (более 1 млн). Россия занимает четвертое место с 752 тыс. инфицированных.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не все страны смогли эффективно отреагировать на угрозу коронавируса и исключить его стремительное распространение.

Еще одним симптомом коронавируса (COVID-19) может быть сыпь на внутренней стороне рта (энантема).

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу СНБО

Главное за 17 июля:

05:20 – Ученые назвали опасный признак тяжелой формы коронавируса.

02:00 – В Киевской области 17 июля ужесточили карантинные меры из-за распространения коронавируса.

01:50 – В Бразилии количество больных COVID-19 превысило 2 миллиона. Из них более 1,3 млн пациентов выздоровели и 76 тысяч скончались.

01:20 – По результатам опроса Квиннипэкского университета, американцы больше доверяют ведущему американскому инфекционисту Энтони Фаучи, чем президенту США Дональду Трампу – 65% против 30%.

00:40 – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики определиться со статистикой по пандемии COVID-19, поскольку большой урон здоровью и жизни граждан наносит и пневмония.

00:19 – Власти Азербайджана намерены еще на две недели продлить жесткий карантин из-за COVID-19.