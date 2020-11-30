COVID-19 в мире заболели полмиллиона человек за сутки: статистика на 30 ноября. Обновляется

По состоянию на понедельник, 30 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились 63 млн человек. За минувший день выявлено 502 335 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались 1,4 млн пациентов, а выздоровели – 43,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 138,1 тыс., Индии – 39 тыс. и России – 26,6 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса: