COVID-19 установил новый антирекорд в мире: статистика на 16 июля. Постоянно обновляется

По состоянию на четверг, 16 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 13,6 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 234 332 новых инфицированных, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 71 тыс., Бразилии – 39 тыс., а также Индии – 32 тыс.

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Коронавирусом в мире заразились более 13,6 млн человек. Worldometers.info

Статистика заболеваемости в мире. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразилось 55 607 человек. Умерли 1 427 пациентов, выздоровели – 28 131.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 3,6 млн), Бразилия (более 1,9 млн) и Индия (более 970 тыс.). Россия занимает четвертое место с 746 тыс. инфицированных.

Потенциальная вакцина от коронавируса mRNA-1273 биотехнологической компании Moderna из США прошла успешные испытания на людях.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще минимум на месяц после 31 июля.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Антирейтинг областей Украины по коронавирусу. СНБО

Главное за 16 июля:

07:00 – В ночь на 16 июля в центре Одессы прошла массовая акция протеста из-за усиления карантина. Работники отельно-ресторанного бизнеса недовольны решением властей о запрете работы ресторанам и другим заведениям с 23:00 до 7:00.

06:30 – Ученые считают, что коронавирус не является формой пневмонии.

05:35 – Болгария с 16 июля разрешила въезд гражданам Украины без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус. Теперь украинцы могут провести отдых на еще одном популярном курорте.

03:30 – Ученые нашли причину нежелания носить маску во время пандемии. Это связано с параметром, который влияет на интеллект.

02:00 – От коронавируса во всем мире выздоровело уже более 8 млн человек. Из общего количества зараженных (более 13,6 млн) сейчас еще болеют чуть более 5 млн пациентов.

01:40 – Министр промышленности Франции Аньес Паннье-Рунашер прибыла на парад в честь дня взятия Бастилии и забыла надеть маску, пишет "Карточный домик: Европа".

До этого она успела поздороваться с несколькими другими высокопоставленными лицами, прежде чем поняла, что на ней нет маски. Чиновница попыталась догнать отъезжающую машину, но не успела, после чего уже дала своим коллегам понять, что случилось. В итоге Паннье-Рунашер пришлось закрыть лицо руками, пока ее не выручили запасной маской.

00:12 – В Канаде смертность от коронавируса впервые с марта приблизилась к нулю, однако власти опасаются новой вспышки заболевания из-за отмены карантинных ограничений в провинциях, пишет Reuters.