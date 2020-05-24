Главная Новости
24 мая • обновлено в 20:18
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Британии пояснили, как COVID-19 разрушил "вершину карьеры" Путина

2.8т
Читать материал на украинском

2020 год должен был стать вершиной политической карьеры для президента России Владимира Путина, если бы этому не помешала пандемия COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом в материале для Daily Mail заявил британский писатель и историк Майкл Берли. Он указал на то, что в текущем году РФ отмечает 75-летие победы во Второй мировой войне и это "благоприятно совпало с личным триумфом Путина: 20 лет железного правления в Кремле".

Однако, подчеркивается в статье, "триумфальный момент" российского главы сейчас забыт.

"Все тихо забыто: его грандиозные планы, потерпевшие поражение от врага, которого он не может видеть и слишком мало сделал, чтобы с ним сражаться", – написал Берли.

Он отметил, что коронавирус в России бушует на огромной территории, несмотря на хвастовство Путина по поводу борьбы с пандемией и его "радости от страданий Америки". "И русский народ это знает", – написал историк.

Из-за пандемии главный силовик мира, по словам Берли, отступил от центра внимания, что необычно для Путина.

"Сейчас ему 67 лет, и, следовательно, он уязвим для этой болезни. Путин отступил в свое строго охраняемое имение Ново-Огарево под Москвой", – отмечается в статье.

В Британии пояснили, как COVID-19 разрушил "вершину карьеры" Путина

Коллаж

Добавим, Россия входит в тройку стран-лидеров по количеству случаев коронавируса. По данным на 24 мая, инфицированных уже более 344 тысяч.

В Британии пояснили, как COVID-19 разрушил "вершину карьеры" Путина

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, Майкл Берли также заявил, что низкие цифры о смертности от коронавируса в России являются результатом того, что органы здравоохранения и губернаторы регионов боятся сообщать Кремлю плохие новости.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России политика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги