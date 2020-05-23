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24 мая • обновлено в 01:21
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Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах

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Пандемия COVID-19 в США может закончиться уже в середине ноября – к 11 числу, – а в Великобритании – около 30 сентября.

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Такие данные с помощью моделирования вычислили исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна, передает Daily Mail.

Модель прогнозирует траекторию распространения вируса с течением времени, отслеживая фактическое количество новых подтвержденных случаев в день в конкретной стране по состоянию на 12 мая.

Италия может "выздороветь" к 24 октября, согласно данных на 8 мая.

Названы даты окончания пандемии в США, Италии и Британии

Названы даты окончания пандемии в США, Италии и Британии

Коллаж

Тем не менее, исследователи отметили, что их прогнозы, вероятно, будут неопределенными из-за сложности вируса, а также других факторов, включая ограничения и протоколы тестирования, существующие в стране.

В США показатели были признаны относительно стабильными, что предполагает более-менее точный прогноз.

Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах

"Расчетные кривые США за неделю вместе демонстрируют высокую стабильность, в то время как все еще могут потребоваться дополнительные политические действия для дальнейшего сокращения хвостов кривых", – говорится в отчете.

Без более строгих ограничений или вакцины США, согласно исследованию, и Бразилия – вторая страна, наиболее пострадавшая от коронавируса – могут все еще переживать эпидемию до конца года.

Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах

"Чрезмерный оптимизм, основанный на некоторых предсказаниях, опасен, потому что он может ослабить нашу дисциплину и контроль и вызвать распространение вируса и инфекции, его следует избегать", – отметили ученые.

Ученые назвали даты окончания пандемии COVID-19 в странах-эпицентрах

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, тем временем в Украине выявили вспышку COVID-19 в доме престарелых. Речь идет о доме-интернате в городе Здолбунов Ривненской области.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
США
Теги
инфекция болезнь вирус карантин исследование
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