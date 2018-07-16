"Чтоб с ходулей не упасть": сеть повеселила реакция Путина на рукопожатие Трампа

В сети высмеяли президента России Владимира Путина, который во время протокольного рукопожатия с американским президентом Дональдом Трампом держался за стул.

На фото и видео видно, как Трамп протягивает Путину руку. Президент РФ протягивает правую руку в ответ, при этом левой рукой он крепко держится за поручень стула, на котором сидит.

"Дедушка опоздала на встречу с американским папиком на час. Папик слегка осердчал и решил дедушку отшлепать, но дедушка крепко вцепился в стул и смогла-таки удержаться на попе. Прям какие-то "50 оттенков чего-то там кремлевского" получаются", - подписал видео пользователь "Четкий ТАСС" в Twitter.

Комментаторы высмеяли действия Путина.

"Как за стульчик держится чтобы с ходулей не упасть", "Дедушка держался за стул, чтобы поднять ж*пу во время рукопожатия. Но видать не осилил", - иронизируют пользователи.

Дедушка опоздала на встречу с американским папиком на час. Папик слегка осердчал и решил дедушку отшлепать, но дедушка крепко вцепилась в стул и смогла-таки удержаться на попе.



- Прям какие-то "50 оттенков чего-то там кремлевского" получаются. pic.twitter.com/E0HBVnotww — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) 16 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях.