Чилийцы отметили годовщину протестов и сожгли две церкви. Фото и видео

В чилийской столице Сантьяго 18 октября отметили годовщину массовых антиправительственных протестов. Во время шествия произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Два храма подверглись нападению и были сожжены во время беспорядков, сообщает Euronews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акция с участием около 25 тысяч человек началась мирно, однако завершилась беспорядками и поджогами. В результате были сожжены неоготический храм XIX века Сан-франциско-де-Борха, где часто проводила церемонии полиция, и одна из старейших церквей Сантьяго – Асунсьона (144 года). Священнослужители осудили акты насилия.

Протесты в Чили начались осенью 2019 года после того, как власти подняли стоимость проезда в столичном метро. Демонстранты выступили против социального неравенства и действующей политики правительства. В итоге во время акций протеста погибли более 30 человек.

CHILE | Church burned by Antifa in Santiagopic.twitter.com/nxI2hyChjh — TDN ® (@TDN_NOTICIAS) October 19, 2020

Protesters set two churches on fire while thousands gathered Sunday to mark one year since the major demonstrations demanding greater equality in Chile.



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Today Chilean protesters burned down the church of the riot police in Santiago, on the 1 yr anniversary of the beginning of the popular uprising against the ruling order, neoliberalism, inequality, & ultimately the state. pic.twitter.com/0Ug5n36BcL — PNW Savage (They/Them) (@_PNWSavage) October 19, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, на один из таких протестов в октябре вышло более миллиона человек.

На 25 октября 2020 года в стране запланирован референдум по выработке новой Конституции, что было одним из требований демонстрантов.