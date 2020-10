Чилийцы отметили годовщину протестов и сожгли две церкви. Фото и видео

В чилийской столице Сантьяго 18 октября отметили годовщину массовых антиправительственных протестов. Во время шествия произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями.

Два храма подверглись нападению и были сожжены во время беспорядков, сообщает Euronews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акция с участием около 25 тысяч человек началась мирно, однако завершилась беспорядками и поджогами. В результате были сожжены неоготический храм XIX века Сан-франциско-де-Борха, где часто проводила церемонии полиция, и одна из старейших церквей Сантьяго – Асунсьона (144 года). Священнослужители осудили акты насилия.

Протесты в Чили начались осенью 2019 года после того, как власти подняли стоимость проезда в столичном метро. Демонстранты выступили против социального неравенства и действующей политики правительства. В итоге во время акций протеста погибли более 30 человек.

Protesters set two churches on fire while thousands gathered Sunday to mark one year since the major demonstrations demanding greater equality in Chile. Read more: https://t.co/myIe8yzdxa pic.twitter.com/pj1JMQyIT2

Today Chilean protesters burned down the church of the riot police in Santiago, on the 1 yr anniversary of the beginning of the popular uprising against the ruling order, neoliberalism, inequality, & ultimately the state. pic.twitter.com/0Ug5n36BcL