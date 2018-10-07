''Черное море — не черное'': Берлускони похвастался фото с элитной дачи Путина

Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони похвастался фотографией на фоне Черного моря в Сочи, куда он приехал на день рождения к президенту России Владимиру Путину.

На снимке итальянский политик стоит на балконе, а позади него видны пальмы, другие экзотические деревья и морской горизонт. Фото Берлускони опубликовал на своей странице в Instagram.

"Я обнаружил еще одну распространенную "ложь": Черное море не черное, а красивое и очень синее", — подписал он публикацию.

Вероятнее всего, что это фото было сделано на даче президента страны-агрессора под Геленджиком, которую называют "дворцец Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми Путина с днем рождения поздравили мэр итальянского города Верона Федерико Сбоарино и глава совета директоров банка "Интеза" Антонио Фаллико, обратившись к нему на русском языке.