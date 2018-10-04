''Человеченки отведаете?'' В Финляндии открылся ресторан с шокирующим блюдом

В столице Финляндии Хельсинки один из ресторанов удивил клиентов бургерами "со вкусом человеческого мяса".

Фургон, в меню которого есть столь необычное блюдо, открыли на площади Наринккатори в рамках промокампании сериала "Ходящие мертвецы", передает РЕН-ТВ.

Отмечается, что на открытие ресторана на колесах пришли сотни жителей города. Поваром стал известный звездный кулинар из Лондона Том Вулф, который работал на Дженнифер Лопес, Сару Джесику Паркер и Джонни Деппа.

Вкус человеческого мяса работники заведения пытались передать благодаря описаниям каннибалов. В состав котлеты бургера "из человечины" вошли говядина, свинина и куриная печень.

По словам повара, мнения людей расходятся: кто-то сравнивал вкус с говядиной, кто-то - со свининой или тунцом.

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