Одесский ресторан попал в шорт-лист международного конкурса

Одесский ресторан 4City попал в короткий список международного конкурса Restaurant & Bar Design Awards. Его проект стал одним из 10 лучших в категории "Европейский бар".

Дизайн помещения создало киевское архитектурное бюро Славы Балбек 2B.group. Это здание было водолечебницей, его восстановили и реконструировали.

"Мы стремились отнестись к архитектурным ценностям с максимальным уважением и решили реставрировать старинные двери, каменные лестницы и лепнину, которую пришлось частично восстанавливать", - отметил Балбек, пишет The Village.

Также вся мебель были разработаны киевскими мастерскими. В оформлении заведения 2B.group использовали плитку 80-х годов, которую нашли на заброшенных складах в Харькове.

Победителя конкурса объявят 4 октября.

Как сообщал CityOboz, в Киеве снесли террасу известного ресторана.