Будет биться до конца: названы два выхода Путина из Кремля

У президента России Владимира Путина есть только два варианта, как покинуть Кремль: один путь - из Кремля прямо на кладбище, другой - из Кремля в Гаагу.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил российский финансист и блогер Слава Рабинович, комментируя результаты экспертизы по Смоленской катастрофе, которая обнаружила следы взрывчатки на многих фрагментах самолета Ту-154М, потерпевшего крушение в 2010 году.

"Это чрезвычайно давняя и хорошо изученная история с точки зрения мотивов этого преступления, если оно на самом деле было. Польша в те времена занимала достаточно самостоятельную и яркую позицию насчет польско-российских отношений и их истории, а также истории польско-советских отношений. Эта позиция наносила чрезвычайный ущерб Путину и его ОПГ. Мотивы для такого преступления были видны и тогда, и сейчас". – говорит Рабинович.

По его словам, то, что заявляют польская исследовательская группа и польское государство, на самом деле звучит как достаточно правдоподобная версия, которая может быть потом доказана в судах - точно так же, как будет доказана вина России в катастрофе малайзийского Boeing MH17.

"Я здесь не играю роль судьи - это дело будущего суда. Я не утверждаю, а лишь говорю о том, что мотивы были и вероятность велика. Что касается самого Путина и его ближайшего окружения - организованной преступной группировки, которая захватила власть в России и незаконно удерживает ее, - то совершенно очевидно, что это еще одна причина в огромном ряду других причин, говорящая о невозможности выхода Путина из этого кресла. Потому что у него только два пути: один путь - из Кремля прямо на кладбище, другой - из Кремля в Гаагу", - считает блогер.

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"Соответственно, мы можем предполагать, что он будет биться до конца, чтобы из Кремля уехать на кладбище: неизвестно, когда и по какой причине. Но Гааги он пытается избежать", - резюмировал Рабинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля 2010 года около военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М. В результате авиакатастрофы погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена. Прокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров в умышленном провоцировании Смоленской авиакатастрофы.

7 марта 2016 года начала свою работу новая подкомиссия по расследованию причин трагедии.

15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили наличие взрыва на борту Ту-154М.

В свою очередь, 23 февраля 2018 года руководитель подкомиссии Антоний Мацеревич рассказал, что взрывное устройство на борту самолета не могло быть установлено в аэропорту в Варшаве.

10 апреля он назвал официальную причину гибели людей, находящихся на борту Ту-154М.