Бубонная чума снова убила человека в Монголии: где мог заразиться

В Монголии зафиксирована вторая смерть от бубонной чумы.

Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Минздрав Монголии, в провинции Ховд от чумы умер 42-летний мужчина. Известно, что незадолго до смерти он покупал две тушки сурков.

Напомним, в июле от бубонной чумы умер 15-летний подросток, после того как поел мясо сурков, которое было переносчиком заболевания. Также известно, что вместе с ним мясо зараженного животного ели еще двое человек. У юноши была высокая температура и спустя три дня он скончался.

Ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР) и у двоих человек на западе Монголии на границе с Алтаем.

Отметим, что в мае 2019 года в Монголии был объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы, от которой погибли два человека.

Чума – инфекционное заболевание, которое поражает некоторых мелких млекопитающих и паразитирующих на них блох. В зависимости от пути проникновения инфекции различаются две основные формы чумной инфекции: бубонная и легочная. Бубонная чума является наиболее распространенной формой, возникает в результате укуса инфицированной блохи. Возбудитель проникает в организм и движется до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться.

Среди основных признаков заболеваемости выделяют следующие: высокая температура и лихорадка, головная боль, тошнота и рвота, увеличение лимфатических узлов, тяжелая интоксикация, геморрагический синдром.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бубонная чума, случаи которой зафиксировали в Китае, свойственна этому региону и поддается лечению.