Британцы начали массово скупать гидроксихлорохин от COVID-19: эксперты забили тревогу

В Великобритании жители начали массово скупать гидроксихлорохин – лекарство, которое президент США Дональд Трамп назвал спасением от коронавируса. В то же время врачи категорически не рекомендуют использовать его в домашних условиях, напоминая о смертельной опасности препарата.

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Как сообщает DailyMail, услышав информацию о том, что гидроксихлорохин якобы очень эффективен для лечения коронавируса, британцы начали покупать его для подстраховки – а вдруг заболеют. При этом врачи призывают ни в коем случае не лечиться гидроксихлорохином самостоятельно из-за опасности его побочных эффектов. А сейчас всплыла еще одна проблема – запасаясь лекарством этим лекарством, британцы подставляют огромное количество людей, страдающих волчанкой.

Разобрали жизненно важный препарат

Дело в том, что гидроксихлорохин жизненно важен для больных волчанкой, которая вызывает воспаление суставов, кожи и органов.

Пол Ховард из Lupus UK говорит, что их благотворительная организация получила множество сообщений от пациентов, которые не могут получить лекарство. Мол, в аптеках отвечают, что всё разобрали и когда завезут новые партии – непонятно.

"Без гидроксихлорохина у людей, страдающих волчанкой, больше шансов нарастить заболевание, что будет оказывать дополнительное давление на и без того напряженную систему здравоохранения", – сказал он.

Почти все запасы препаратов разобрали люди, которым он, по сути, не нужен. Они думают, что если заразятся COVID-19, то смогут использовать гидроксихлорохин сами, в домашних условиях. Однако, врачи категорически не рекомендуют это делать – такое решение грозит смертью.

Британцы начали массово скупать опасный гидроксихлорохин DailyMail

Дома использовать нельзя

Как уже неоднократно заявлялось, эффективность гидроксихлорохина в лечении коронавируса не подтверждена на все 100%, а летальность от его побочных эффектов очень высока. Например, он может вызывать проблемы с сердечным ритмом, которые могут привести к остановке сердца.

Доктор Стивен Гриффин, эксперт по вирусным инфекциям в Университете Лидса, сказал:

"Хлорохин – это не то, что вы должны принимать без присмотра - у него могут быть очень неприятные побочные эффекты. Одобрение Трампа – худшее, что он мог сделать. Это повышает и надежду общественности на препарат, который не был должным образом проверен."

Британцы начали массово скупать опасный гидроксихлорохин DailyMail

Доктор Рон Дэниелс, эксперт по реанимации согласился с его словами.

"Интерес к этим препаратам, кажется, был вызван социальными сетями, но люди держались за соломинку. Если исследования будут завершены и появятся данные, показывающее, что гидроксихлорохин может помочь, то будет хорошо, потому что он дешевый и его легко достать. Но мы пока не будем давать его пациентам", – отметил Дэниелс.

Консультант больницы NHS рассказал, что посмотрев на результаты короткого исследования, пришел к выводу, что самостоятельно лечиться гидроксихлорохином чрезвычайно опасно. Если же это будут делать специалисты, то риски немного уменьшаются, ведь они смогут быстро отреагировать на возникшую ситуацию.

"Мы знаем в научном сообществе, что у этих лекарств есть потенциал, но пока нет убедительных доказательств того, что они есть, и некоторые доказательства обратного. Огромное беспокойство вызывает то, что этот интерес заставляет людей принимать его без медицинского контроля, ошибочно полагая, что он может их защитить", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ведутся переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которое продемонстрировало эффективность при лечении коронавируса COVID-19.

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