Британский парламент провалил голосование по Brexit

Британский парламент проголосовал против соглашения о выходе из Евросоюза, которое было предложено правительством премьер-министра Терезы Мэй.

Против законопроекта по Brexit проголосовали 432 парламентария, а за — 202.

Теперь у правительства есть три дня для того, чтобы предоставить другой вариант соглашения. Также есть возможность получения от Евросоюза отсрочки для разработки новых договоренностей или выход страны из ЕС без каких-либо условий.

После голосования Мэй заявила, что перед тем, как предпринять следующие шаги, хочет убедиться, пользуется ли доверием парламента. В ответ лидер оппозиции Джереми Корбин предложил устроить на следующий день голосование по недоверию правительству.

Председатель Европейского совета Дональд Туск признал соглашение по Brexit проваленным и указал на возможность пересмотра решения по выходу Великобритании из ЕС.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление из-за того, что британский парламент отверг соглашение по Brexit, назвав документ "лучшей из возможных сделок".

Напомним, голосование по Brexit планировалось еще 11 декабря, однако было отложено по инициативе Мэй из-за недостаточной поддержки депутатами положений документа. Тогда главной проблемой назывался вопрос о том, как будут выглядеть границы между Британией и ЕС, между Ирландией и Северной Ирландией.

Сторонники "жесткого Brexit" выступают против плана Мэй из-за сохранения, по их мнению, слишком большого влияния ЕС. В свою очередь оппозиция требует проведения новых выборов, чтобы условия по выходу из Евросоюза согласовывало уже другое правительство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

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