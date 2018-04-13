Британия приготовилась к удару по Сирии: отправлен "суперсамолет"

Великобритания отправила к берегам Сирии самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 британских Королевских ВВС.

Разведывательное воздушное судно с бортовым номером ZJ690 было зафиксировано к востоку от греческого острова Крит. Оно выполняло полет в направлении Сирии, передает "Интерфакс".

Отмечается, что пока неясно, летел ли он на выполнение задания вблизи Сирии по определению целей для возможного удара.

Как известно, Великобритания с четверга закрыла воздушное пространство над Средиземноморьем вблизи своей базы Акротири на Кипре в связи с предстоящим "увеличением военной активности".

Согласно международному извещению для авиационного персонала (NOTAM), с четверга до 12 мая морской район вблизи британской базы, расположенной на южном берегу Кипра, объявлен опасным для полетов гражданской авиации. В частности, не рекомендуется осуществлять полеты в зоне воздушного пространства от поверхности моря до эшелона FL300, то есть 9150 метров.

Как сообщал "Обозреватель", ранее США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, более известный, как "самолет судного дня".