Британия отложила выход из Европейского Союза: что известно

В четверг, 14 марта, парламент Великобритании проголосовал за продление срока Brexit.

Таким образом запланированный на 29 марта выход страны из ЕС не состоится.

Новость дополняется...

Напомним, накануне парламентарии проголосовали против выхода из Европейского Союза без заключения сделки.

12 марта в стране отклонили план выхода, предложенный премьер-министром. При этом бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия все же покинет Европейский Союз 29 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

15 января 2019 года парламент в первый раз отклонил план Мэй по выходу из ЕС.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!