Последствия Brexit: выход Британии из ЕС признали "тревожным сигналом"

Выход Великобритании из Европейского Союза – тревожный сигнал того, что Европа постепенно утрачивает свое влияние. Однако распада ЕС в ближайшей перспективе не предвидится.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц, комментируя последствия Brexit (сокращение от "British" (британский) и "exit" (выход). – Ред.) для международных отношений.
Каракуц подчеркнул, что в истории Евросоюза это первый подобный случай, когда страна не вступает в ЕС, а выходит из него.
"Для Европейского Союза Brexit действительно стал чрезвычайным событием. И это чревато огромным риском. Многие начинают говорить, что могут выйти и другие страны", – отметил он.
"С другой стороны, сама процедура Brexit продемонстрировала, что это крайне сложный процесс. Возможно, это наоборот, будет консолидировать ЕС", – не исключил эксперт.
Британцы вышли праздновать "Брексит"
twitter.com/DaveRowntree
Британцы вышли праздновать "Брексит"
twitter.com/DeanRed123
По его мнению, Brexit стал "тревожным звоночком".
"Когда страны ЕС объединялись, они пытались создать новую идентичность – "европеец". Но эта цель так и не была достигнута. Мы видим, какие зреют настроения: что нужно возвращаться к своим корням, все более популярными становятся националистические партии… Да, это не только европейская, но и общемировая тенденция. Тем не менее, как раз для Европы и европейского проекта – это очень опасный знак", – предупредил Каракуц.
Впрочем, спрогнозировал он, вряд ли в ближайшей перспективе какое-то государство рискнет повторить выбор Британии.
"Сейчас ЕС будет заниматься вопросом реформ, больше замыкаться на себя, чтобы стать более комфортной для своих стран-членов", – предположил международник.
При этом Каракуц напомнил, что внутри Евросоюза уже выделяются несколько различных групп: например, "европейское Средиземноморье" с Францией, Италией, Испанией, Грецией и страны т.н. Ганзейского союза на севере Европы (Нидерланды, Швеция и др.).
В Шотландии многие не поддерживают "Брексит" и надеются на возвращение Британии в ЕС
twitter.com/desmcgarry
Он также обратил внимание, что Британия вышла из ЕС в тот самый момент, когда в мире заговорили о создании крупных блоков влияния.
"Многие говорят, что мир сейчас будет делиться на огромные блоки. Один будет проамериканский, другой – прокитайский. И вот тут вопрос: где место Европы? Сможет ли ЕС создать какую-то альтернативу, либо станет объектом или нейтральным игроком?" – поинтересовался эксперт.
По его словам, Украине тоже нужно определяться.
"США и Китай предлагают взаимоисключающие модели. Те реформы, которые мы сейчас проводим, приближают нас к Европейскому Союза. Т.е. мы оказываемся в таком сложном состоянии, когда Украина становится "полем" для противостояния как ЕС, так и Китая, и США", – объяснил Каракуц.
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notizieoggi24
Как сообщал OBOZREVATEL:
Великобритания официально завершила свое 47-летнее членство в Европейском Союзе 31 января 2020 года в 23:00 по местному времени (по киевскому – в 01:00 субботы, 1 февраля).
Жители Британии поддержали решение о выходе из ЕС еще три года назад, на референдуме летом 2016-го. Весной 2017-го британское правительство запустило процедуру Brexit.
После многих сложностей, 29 января 2020 года Европарламент наконец одобрил соглашение о Brexit, а 30 января Совет ЕС утвердил решение о выходе Великобритании.
31 января в Великобритании устроили громкие празднования в честь выхода страны из Евросоюза.
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