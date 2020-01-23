Великобритания выйдет из ЕС: королева приняла окончательное решение по Brexit

Закон о Brexit, то есть выходе Великобритании из Европейского Союза, в четверг, 23 января, был одобрен королевой Елизаветой II.

Об этом на странице в Twitter проинформировал профильный департамент правительства страны. "Мы покидаем ЕС в следующую пятницу [31 января]", – сказано в сообщении.

Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте. Ранее, 9 января, за документ проголосовала Палата общин.

Королева одобрила закон о Brexit ua.news

Добавим, в июне 2016 года на референдуме 52% граждан страны высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили против.

Что еще нужно сделать власти:

Теперь это соглашение должно пройти ратификацию в Европейском парламенте: как ожидается, рассмотрение может состояться 29 января.

Потом Великобритания и ЕС будут заключить торговое соглашение в переходный период после Brexit, который продлится до конца 2020 года.

The Brexit Act has been given Royal Assent.



We’re leaving 🇪🇺 next Friday. pic.twitter.com/FcAkWrTwNp — Department for Exiting the EU (@DExEUgov) January 23, 2020

The Brexit Bill has been given Royal Assent.



Watch the moment Deputy Speaker Nigel Evans announced it in the Commons ⬇️ pic.twitter.com/K9UQZIW8f1 — Department for Exiting the EU (@DExEUgov) January 23, 2020

Как писал OBOZREVATEL, ранее посол Украины в Лондоне Наталья Галибаренко заявила, что после выхода Великобритании из Европейского Союза Украине придется по-новому вести переговоры с Соединенным Королевством о продлении безвизового режима.

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