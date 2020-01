Великобритания выйдет из ЕС: королева приняла окончательное решение по Brexit

Закон о Brexit, то есть выходе Великобритании из Европейского Союза, в четверг, 23 января, был одобрен королевой Елизаветой II.

Об этом на странице в Twitter проинформировал профильный департамент правительства страны. "Мы покидаем ЕС в следующую пятницу [31 января]", – сказано в сообщении.

Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте. Ранее, 9 января, за документ проголосовала Палата общин.

Добавим, в июне 2016 года на референдуме 52% граждан страны высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили против.

Что еще нужно сделать власти:

