"Открыли новую главу в истории!" Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 24 января, подписал закон о Brexit.

Выход страны из Евросоюза назначен на 31 января. Об этом премьер сообщил на своей странице в Twitter.

"Это открывает новую главу в нашей национальной истории", – написал Джонсон.

Добавим, Европарламент соберется для обсуждения соглашения и ратификации 29 января.

"Подписание соглашения – потрясающий момент, когда, наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий.

Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве", – заявил премьер во время церемонии подписания.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is