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24 января • обновлено в 21:44
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"Открыли новую главу в истории!" Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

1.1т
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 24 января, подписал закон о Brexit.

Выход страны из Евросоюза назначен на 31 января. Об этом премьер сообщил на своей странице в Twitter.

"Это открывает новую главу в нашей национальной истории", – написал Джонсон.

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Борис Джонсон подписал закон о Brexit

Борис Джонсон подписал закон о Brexit

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Добавим, Европарламент соберется для обсуждения соглашения и ратификации 29 января.

"Подписание соглашения – потрясающий момент, когда, наконец, выполняется результат референдума 2016 года и заканчиваются затянувшиеся годы споров и разногласий.

Наконец, мы можем двигать вперед нашу страну, с правительством, сосредоточенным на обеспечении лучших социальных служб, больших возможностей и раскрытии потенциала каждого уголка нашего великолепного Соединенного Королевства, и одновременно строящим крепкие новые отношения с ЕС, основанные на дружбе и равенстве", – заявил премьер во время церемонии подписания.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне соглашение о Brexit подписали глава Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Королева Елизавета II одобрила документ 23 января. 22 января законопроект прошел все этапы утверждения в парламенте.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Brexit
Персона
Борис Джонсон
Место
Великобритания
Теги
политика Европейский Союз
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Bruse Colin
Bruse Colin
А шо так путинисты не кидаются гов ном ни за ни против - видать нападать на страну где имеют вид на жительство вся госд ура и правительство и олигархи и припез дыши соловьи с су кабеевыми нет резона
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
теперь мы можем заходить в Европу! а чо, глино месы кац апыч, м оня и да вид у нас уже есть!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Артеллерист Моня, девочка! да ты у нас оказывается Arschloch!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Петренко Амадеус, дурилка ты нищая)))я гражданин Германии и живу в Германии уже 12 лет))))))
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
А сколько лопоухим сса*и в уши про то что брекзит Путин организовал...
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Bruse Colin, ну типа ты согласен что вас за лохов держат?
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Bruse Colin
Bruse Colin
Михаил Устинов, Путька в принципе мудак и козел так что брезкит тут не причем
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