Бразилия обогнала США по числу новых зараженных: статистика по COVID-19 на 7 июня. Постоянно обновляется

За минувшие сутки, 6 июня, по всему миру коронавирусом (COVID-19) заразились почти 130 тысяч человек, скончались свыше четырех тысяч пациентов. Всего зараженных – 7 млн, летальных случаев – 402 тысяч.

Больше всего новых больных зафиксировали в Бразилии –28 тысяч, США – 23 тысяч, Индии – 10 тысяч.

Отметим, что президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал решение правительства ограничить доступ к информации о ситуации с распространением коронавируса в стране. Ранее правительство страны решило позже публиковать ежедневные сводки о новых случаях COVID-19, а также о количестве смертей. Болсонару объяснил этот шаг стремлением "избежать неполноты информации и непоследовательности".

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 26 514 человека. Умерли 777 пациентов, выздоровели 11 712.

Лидерами по числу зараженных остаются США – 1,9 млн, Бразилия – 674 тысячи и Россия – 459 тысяч.

В академии НАН сообщили, что ближайшие дни после следующего этапа смягчения карантина покажут, как эпидемия COVID-19 в Украине будет развиваться дальше.

Главное за 7 июня:

01:38 – Нынешняя пандемия коронавируса не последняя в мире. Возрастающее вторжение в дикую природу грозит человечеству возникновением новых. По словам ученых, все новые пандемии, которые появляются в мире исходят от животных.

00:38 – Волынская и Донецкая области отменили меры относительно ослабления карантина в связи с увеличением случаев заражения коронавирусом. В частности, закрыты детские садики, отели, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий.

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