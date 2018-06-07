"Борисполь" отметился в рейтинге худших аэропортов

Международный аэропорт "Борисполь" вошел в десятку худших мира.

По данным Bloomberg со ссылкой на ежегодное исследование компании AirHelp, в первую пятерку из десяти худших аэропортов вошли нидерландский "Эйндховена", французский "Бордо", Эдинбургский аэропорт Великобритании.

Пятерку замыкают Манчестерский, Стокгольма - Бромма, Орли, (Париж), французский - Лион-Сент-Экзюпери и лондонский Станстед.

В свою очередь, лучшими аэропортами оказались Хамад (Доха), Афин, в Токио - Ханеда, Кельн-Бонн и сингапурский Чанги.

Большинство из них потеряли свои позиции в рейтинге в связи с высокой конкуренцией. Соответствующий список составлен на показателях своевременной производительности, качества обслуживания, а также оценки обработки жалоб клиентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как "Борисполь" расширяют зону трансферных рейсов.