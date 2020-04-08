Главная Новости
9 апреля • обновлено в 01:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Больные COVID-19 и кошки: появились неожиданные советы от британских ветеринаров

4.1т
Читать материал на украинском

Британская ассоциация ветеринаров посоветовала изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщило CNN. Дело в том, что вирус может задерживаться на меху животных так, как и на других поверхностях.

"Котов из домохозяйств, где живут инфицированные коронавирусом, или тех, чьи владельцы находятся на самоизоляции, следует удерживать на карантине в помещениях", – заявили специалисты.

Больные COVID-19 и коты. Иллюстрация

Больные COVID-19 и коты. Иллюстрация

Ранее было зафиксировано лишь небольшое количество случаев COVID-19 у животных. И пока нет доказательств того, что домашние любимцы могут передавать вирус людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты провели эксперимент, в результате которого выяснили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
5
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Бедные животные.. когда же люди оставят вас в покое
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги