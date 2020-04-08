Больные COVID-19 и кошки: появились неожиданные советы от британских ветеринаров

Британская ассоциация ветеринаров посоветовала изолировать домашних кошек, владельцы которых заболели коронавирусом COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщило CNN. Дело в том, что вирус может задерживаться на меху животных так, как и на других поверхностях.

"Котов из домохозяйств, где живут инфицированные коронавирусом, или тех, чьи владельцы находятся на самоизоляции, следует удерживать на карантине в помещениях", – заявили специалисты.

Больные COVID-19 и коты. Иллюстрация

Ранее было зафиксировано лишь небольшое количество случаев COVID-19 у животных. И пока нет доказательств того, что домашние любимцы могут передавать вирус людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты провели эксперимент, в результате которого выяснили, что коронавирус является наиболее опасным для кошек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!