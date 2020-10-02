Ближайшая помощница Трампа заразилась коронавирусом

Бывший директор по связям с общественностью и один из ближайших помощников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс заразилась коронавирусом.

Положительный результат на COVID-19 женщина получила в четверг, 1 октября, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Хикс сопровождала Трампа на президентских дебатах во вторник и на митинг в Миннесоте в среду.

Президент США подтвердил, что Хикс заразилась вирусом в интервью Fox News Шону Хэннити. Трамп добавил, что он и первая леди Мелания Трамп прошли тесты на коронавирус.

"У нее положительный результат. Помещаемся ли мы карантин или есть ли он (коронавирус) у нас, я не знаю. Я только что пошел на тест, посмотрим, что будет. Я провожу много времени с Хоуп", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, тесты показали коронавирус у лидера политической партии "За майбутнє" Игоря Палицы и нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестора Шуфрича.