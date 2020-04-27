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27 апреля • обновлено в 08:58
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Билл Гейтс назвал реальный срок выхода вакцины против коронавируса

4.6т
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Один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса COVID-19 возможно не раньше, чем через год.

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Это при самом оптимистичном сценарии, тогда как реалистичный срок – два года. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Известно, что миллиардер вместе со своей женой выделили $250 млн на противодействие распространению коронавируса, в том числе и разработку вакцин в семи разных лабораториях. Супруги участвуют в международной инициативе ВОЗ, направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению нового вируса.

Билл Гейтс

Билл Гейтс

"Очень сложно ужать временные рамки. В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Но нам может это и не удастся, возможно, потребуется не менее двух лет", – ответил Гейтс на вопрос, возможен ли скорый прорыв в совместных или раздельных попытках стран мира разработать и наладить выпуск вакцины.

При этом он предложил выбрать "самые многообещающие из сотни разработок", найти средства и налаживать их производство параллельно. Миллиардер подчеркнул, что в этом случае никак нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США впервые начали тестировать израильский препарат, который якобы имеет стопроцентную эффективность в лечении даже тяжелобольных коронавирусом.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Билл Гейтс
Место
США
Теги
Microsoft вирус
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