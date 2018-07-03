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Бежали при первом же обстреле: России припомнили блистательный успех ВСУ на Донбассе

2.8тЧитать новость на украинском

Украинские названия российских полков подчеркивают подготовку этих частей для боевых действий против Украины.

Враг готовится к продолжению войны, к активным боевым действиям, утверждает военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

При этом он советует россиянам не обольщаться и вспомнить фиаско своих танков на Донбассе.

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"Впрочем, российские танки Т-72Б3 по-прежнему уязвимы для пушек украинских танков, для украинских противотанковых ракетных комплексов. Ключевую роль в бою играет грамотная тактика, воля и решимость экипажей. 26 августа 2014-го один из Т-72Б3 был захвачен бойцами 51-й механизированной бригады у села Агрономическое - российский экипаж бросил исправный танк при первом же обстреле", - напомнил он.

При этом среди "козырей" украинской армии Бутусов назвал американские "Джавелины".

"Любой российский танк - это просто мишень, которая будет гарантированно уничтожена", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных украинских наименований целому ряду частей российской армии.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
ого, вот это дал бутусов, к стате ему на майдане фемкой по голове дали, и он откасил от ато. теперь эксперт. кастрюли вы лучшие.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" 26 августа 2014-го один из Т-72Б3 был захвачен бойцами 51-й механизированной бригады у села Агрономическое - российский экипаж бросил исправный танк при первом же обстреле" И где же он, стесняюсь спросить?Вот, казалось бы.,неопровержимое доказательство поставок военной техники Россией ЛДНР, однако его никому не показывают, почему-то.Но скачущее быдло вопросами не задается, оно итаквсёзнает.И про Боинг, и про допинг
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Украинские названия российских полков подчеркивают подготовку этих частей для боевых действий против Украины." Гениальное умозаключение.Значит, гвардейский Варшавский арт. полк готовится для боевых действий против Польши.А гвардейская Витебско-Новгородская танковая дивизия к боевым действиям против кого?
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