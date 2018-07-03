Бежали при первом же обстреле: России припомнили блистательный успех ВСУ на Донбассе

Украинские названия российских полков подчеркивают подготовку этих частей для боевых действий против Украины.

Враг готовится к продолжению войны, к активным боевым действиям, утверждает военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

При этом он советует россиянам не обольщаться и вспомнить фиаско своих танков на Донбассе.

"Впрочем, российские танки Т-72Б3 по-прежнему уязвимы для пушек украинских танков, для украинских противотанковых ракетных комплексов. Ключевую роль в бою играет грамотная тактика, воля и решимость экипажей. 26 августа 2014-го один из Т-72Б3 был захвачен бойцами 51-й механизированной бригады у села Агрономическое - российский экипаж бросил исправный танк при первом же обстреле", - напомнил он.

При этом среди "козырей" украинской армии Бутусов назвал американские "Джавелины".

"Любой российский танк - это просто мишень, которая будет гарантированно уничтожена", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных украинских наименований целому ряду частей российской армии.