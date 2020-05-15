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16 мая • обновлено в 02:19
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Без поцелуев и секса! Медики назвали срок воздержания после коронавируса

32.6т
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Медицинские эксперты призывают людей, переболевших COVID-19, на 30 дней воздержаться от секса.

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Как сообщает New York Post, с таким призывом выступил старший медицинский эксперт в Департаменте по контролю за заболеваниями Таиланда Верават Маносутти. По его словам, нужно воздержаться не только от секса, но и от поцелуев.

Даже после месячного перерыва всех мужчин призывают использовать презервативы, чтобы минимизировать риски передачи COVID-19.

Медики призывают людей, переболевших COVID-19, на 30 дней воздержаться от секса

Медики призывают людей, переболевших COVID-19, на 30 дней воздержаться от секса

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые обнаружили коронавирус COVID-19 в сперме – причем даже у тех мужчин, которые уже перенесли болезнь. Именно из-за этого ученые и советуют отказываться от половой жизни после выздоровления.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Теги
Секс вирус
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