"Без единого выстрела": Пионтковский рассказал, как Россия проиграла "войну" Китаю

Российский журналист Андрей Пионтковский заявил, что Китай одержал блистательную стратегическую победу над РФ, сделав это в классических традициях китайского военного искусства без обнажения меча и без единого выстрела.

"Кремлевская клептократия выдала китайским компаниям десятки лицензий на долгосрочную разработку природных месторождений полезных ископаемых, из которых в Китае будет налажено производство железа, меди, молибдена, золота, сурьмы, титана, ванадия, серебра, германия, олова и прочего. Китай строит перерабатывающие производства и на российской территории, если на них заняты китайские рабочие", – пишет Пионтковский в блоге "Радио Свобода".

По его словам, примерно по такой же схеме Китай заключил целый ряд соглашений с африканскими диктаторами. Аналогичная программа включает расширение пограничных пропускных пунктов и "укрепление российско-китайского сотрудничества в сфере трудовой деятельности".

В частности, в Китае была создана специальная госкомпания для инвестиций в сельскохозяйственное производство, предполагающих аренду/скупку земли в России. В итоге в распоряжение КНР были предоставлены огромные лесные и водные ресурсы Сибири и Дальнего Востока.

"Собственно, Китай получил все, что ему сегодня необходимо для переваривания в течение "продолжительного времени стратегического района, который находится за пределами географических границ". За повторной лицензией он уже не придет. Отныне игра будет вестись исключительно по китайским правилам", – отметил Пионтковский.

При этом КНР проводит военные учения северных военных округов, чем демонстрирует свою потенциальную готовность к крупномасштабной сухопутной наступательной операции на территории России.

"Это перед Западом Владимир Путин может, шантажируя, трясти ядерными причиндалами, с Китаем такие приемы не проходят. В сценарии полномасштабного столкновения сегодняшний Китай оказывается противником, впервые в нашей военной истории превосходящим Россию на всех уровнях эскалации конфликта", – добавил Пионтковский.

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"Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что семидесятилетняя китайско-российская война, начавшаяся 19 декабря 1949 года, закончилась. Россия потерпела в ней поражение. Пекин не настаивает пока на формальной капитуляции, потому что действующая российская администрация активно, чистосердечно и плодотворно сотрудничает с державой-победительницей, способствуя планомерному расширению "жизненного пространства" Поднебесной", – резюмировал он.

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