Беларусь вышла на забастовку против Лукашенко: срок "народного ультиматума" истек. Фото и видео

В воскресенье, 25 октября, истек срок объявленного оппозиционером Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". Однако требования граждан – непризнанный президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах остановиться, а все политзаключенные быть освобождены – не были выполнены. Накануне на улицы городов вышли тысячи протестующих, как и раньше, не обошлось без задержаний и применения спецсредств силовиками – светошумовых гранат и резиновых пуль. Однако белорусы не собираются сдаваться. Так, утро 26 октября в стране началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях, силовые ведомства действовали по своему жесткому сценарию – направили к местам забастовок военную технику и личный состав.

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07:00 – Возле проходной завода "Гродно Азот" собралось несколько микроавтобусов с силовиками, которые проверяли пропуска. По словам очевидцев, они отсекали не работающих там, уже было несколько задержаний. Tut.by пишет, что собравшихся работников загнали под проходную, позже они зашли на территорию завода.

Тем временем возле Минского завода колесных тягачей заметили автозак.

07:10 – Врачи 4-й больницы в Минске выстроились в цепь солидарности. Также сделали люди в жилом районе Михалово.

07:20 – В городе Жлобин работники БМЗ сообщили, что почти на каждой проходной стоит по наряду правоохранителей (внутренняя охрана плюс 3-5 сотрудников из города). Ворота, всегда открытые для проезда технологического транспорта, были закрыты.

07:30 – В Минске люди с плакатом "Забастовка" на 10 минут заблокировали движение на МКАД.

07:45 – Очевидцы сняли, как в сторону "Гродно Азота" ехали два грузовика, в которых обычно перевозят неизвестных в балаклавах.

08:00 – Стало известно о задержании чуть ли не половины третьей смены цеха "Аммиака 3" на "Гродно Азоте". В результате этот и цех "Карбамид 4" не приняли смену. Люди приходят в поддержку оставшихся возле новой проходной, но на территории завода. Отмечалось, что ОМОНа там нет. Рабочие же начали остановку завода по техпроцессу.

08:15 – В главном корпусе Белорусского государственного университета началась сидячая забастовка. В ней участвовали около 100 человек.

08:30 – Рабочие кузнечного цеха МТЗ вышли на протест, они хлопали и скандирлвали: "Далучайся".

08:45 – По данным Tut.by, утром на улице Аэродромной в Минске ОМОН по неизвестным причинам задержал как минимум двух человек.

08:55 – Утром сотрудники РНПЦ "Кардиология" выстроились в цепь солидарности в Грушевке в Минске.

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